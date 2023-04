Lula exclui Correios, EBC e outras estatais de programas de privatização

O presidente Lula editou um decreto que exclui sete estatais do Programa Nacional de Desestatização, o PND, e revoga a qualificação de empresas e ativos no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. O ato, também assinado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi publicado nesta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial da União.

Foram excluídos do PND a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF) e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

Lula também revogou as qualificações no PPI da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) e da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), e de armazéns e imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O ato do presidente revogou 13 decretos editados entre 2019 e 2022 por seu antecessor, Jair Bolsonaro.