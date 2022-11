Lula encerra viagem com o presidente e o primeiro-ministro de Portugal

Depois de participar da COP27, no Egito, Lula vai se reunir na tarde desta sexta-feira com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. O brasileiro será recebido pelo líder português no Palácio de Belém, sua residência oficial, às 14h (no horário de Brasília).

Três horas depois, o presidente eleito terá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do país, António Costa, em sua última agenda antes de retornar ao Brasil, no sábado. O encontro ocorrerá no Palacete de São Bento, morada do chefe do governo português.

Entre as pautas das conversas, estão o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, novos vistos para trabalhadores remotos e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Em julho deste ano, Rebelo de Sousa foi ao encontro de Lula em São Paulo, em uma visita que irritou o presidente Jair Bolsonaro, que acabou cancelando de última hora uma reunião oficial com o presidente de Portugal.

Antes de viajar, Lula afirmou que iria pensar sobre ministérios na volta. Nesta quinta, o coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloizio Mercadante, reforçou o discurso e disse que o gabinete deve fazer novos anúncios após o retorno do presidente eleito, entre eles o dos nomes dos integrantes da equipe da Defesa.