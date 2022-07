Presidente de Portugal se reúne com Lula em São Paulo

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 3, em São Paulo. A equipe do petista informou que os dois conversaram por uma hora e meia sobre a situação política na Europa, na América Latina e a guerra na Ucrânia.

O perfil oficial de Lula no Twitter divulgou trechos do encontro nas redes sociais. Rebelo também tinha um almoço com o presidente Jair Bolsonaro (PL) marcado para segunda-feira, 4. Como VEJA mostrou, o chefe do Executivo decidiu cancelar o compromisso com o presidente português depois que soube que ele se reuniria com o Lula, seu principal adversário político.

“Quem convida para almoçar é que decide se quer almoçar ou não”, disse Rebelo. “Eu respeito quem convida deixar de convidar pelas razões que queira, por inoportunidade política, pessoal. Eu entendo que há questões políticas. Portugal é aliado da Ucrânia, Brasil não. Agora o almoço é uma questão que não constava no primeiro programa de ida ao Brasil. É possível o almoço, tudo bem. Se não é possível, ninguém morre”, acrescentou.

Hoje o ex-presidente Lula e o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa conversaram por cerca de 1h30 sobre a situação política na Europa, na América Latina e a guerra na Ucrânia. #EquipeLula 🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/gTzao6hkys — Lula (@LulaOficial) July 3, 2022