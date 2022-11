Lula embarca nesta segunda para viagens ao Egito e Portugal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, embarca nesta segunda-feira rumo a Sharm El Sheikh, no Egito, para participar da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a convite do presidente Abdul Al-Sisi, como parte da comitiva de governadores da Amazônia.

Ele vai participar da conferência na quarta e na quinta-feira e deve aproveitar a ocasião para se reunir com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

No primeiro dia, o presidente eleito vai participar do evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, ao lado dos governadores Waldez Góes (Amapá), Gladson Cameli (Acre), Mauro Mendes (Mato Grosso), Helder Barbalho (Pará), Wanderlei Barbosa (Tocantins), e Marcos Rocha (Rondônia).

Às 17h15 da quarta, no horário local, Lula fará seu pronunciamento na área da ONU da COP27. O texto vem sendo construído ao longo dos últimos dias com contribuições de aliados.

Na quinta, ele se encontrará com representantes da sociedade civil brasileira, no Brazil Hub (espaço organizado por instituições não-governamentais), e com o Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática.

Lula recebeu diversos pedidos de reuniões bilaterais de outros líderes mundiais, mas até o momento não divulgou com quem vai conversar. Na quinta passada, ele brincou que terá mais encontros do tipo em um dia do que Jair Bolsonaro em quatro anos.

Antes de voltar para o Brasil e dar continuidade ao processo de transição, que é comandado pelo seu vice, Geraldo Alckmin, o petista fará uma parada em Portugal na sexta-feira para se reunir com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro do país, António Costa, em Lisboa.