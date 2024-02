Lula e Blinken concordaram sobre criação de Estado Palestino, diz Planalto

No Palácio do Planalto, Lula e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversaram nesta quarta-feira sobre o conflito na Faixa de Gaza. De acordo com o governo braslieiro, há concordância entre as autoridades sobre a necessidade de criação de um Estado Palestino.

O encontro ocorre após uma forte reação do governo israelense sobre uma fala de Lula em que comparou a resposta de Israel ao atentado do Hamas ao genocídio de nazistas contra o povo judeu durante o Holocausto.

Lula e Blinken também falaram sobre a atuação do Brasil na Venezuela e na Guiana, já que no fim do ano passado houve um acirramento da disputa territorial de Essequibo. O petista ainda externou seu desejo de que o conflito da Ucrânia chegue ao fim.