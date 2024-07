Lula diz que atentado contra Trump “empobrece a democracia”

O presidente Lula foi questionado há pouco sobre o atentado contra Donald Trump, no último sábado, e declarou que é preciso “condenar qualquer manifestação antidemocrática que aconteça em qualquer lugar do mundo seja pela direita, seja pela esquerda”.

“Ou seja, ninguém tem o direito de atirar numa pessoa porque não concorda com ela politicamente”, complementou o petista, em breve entrevista a jornalistas no Palácio Itamaraty, antes de receber o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Ao ser indagado se acha que o ataque fortalece a extrema-direita e o ex-presidente Bolsonaro, Lula respondeu que não sabe se isso vai fortalecer alguém e destacou a perda para a democracia.

“Isso empobrece a democracia. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa, da forma mais diplomática, para encontrar soluções para os problemas vai indo pelo ralo, se tudo vai se encontrar na base da bordoada, na base da violência, na base do muro, na base da luta, na base do tiro, na base da faca, onde é que vai a democracia? E como eu sou defensor da democracia, eu acho que nós temos que condenar”, afirmou.

No sábado, pouco depois de Trump levar um tiro de raspão na orelha durante um comício, o brasileiro disse nas redes sociais que atentado “deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política”. “O que vimos hoje é inaceitável”, afirmou.