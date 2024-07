“Nos vemos na posse”, diz Bolsonaro sobre Trump; Lula repudia atentado

Diversas autoridades e figuras da política brasileira se manifestaram a respeito e prestaram solidariedade a Donald Trump nas primeiras horas após a notícia de que o ex-presidente norte-americano sofreu um atentado durante um comício que realizava na Pensilvânia no fim da tarde deste sábado, 13.

“Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação”, escreveu o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Nos veremos na posse”, continuou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou em suas redes sociais e condenou o ato. “O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável”, escreveu. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, chamou o ataque de “lamentável”. “A democracia se faz com ideias, debates e votos. Nunca com tiros e violência”, escreveu.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também repudiou a violência em suas redes sociais. “A Camara dos Deputados, Casa do povo e da democracia, repudia com veemência qualquer ato violento como o que atentou contra o candidato à presidência dos EUA, Donald Trump”, disse. “As divergências se resolvem no voto da maioria e na vontade do povo.”

Trump foi ferido no rosto e retirado do palco por agentes de segurança após um tiroteio durante um comício que realizava a apoiadores nesta tarde. O atirador ainda não foi identificado, mas, de acordo com as autoridades, foi morto.