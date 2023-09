Lula discursa na abertura da Assembleia-Geral da ONU nesta terça, em NY

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula abre, logo mais, a 78ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Em seu discurso, o petista deve voltar a defender a necessidade de uma reforma no sistema de governança global.

O governo brasileiro defende uma reforma no Conselho de Segurança da ONU argumentando que o atual formato do organismo não representa mais a geopolítica do século 21.

Na quarta, Lula deve ter um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e ainda irá lançar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, uma iniciativa global para promoção do trabalho decente.