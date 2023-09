Lula deve encerrar longa novela da entrada do centrão no governo

Lula deve anunciar nesta quarta-feira a demissão da ministra do Esporte, Ana Moser, a chegada de André Fufuca, do PP, ao ministério e a demissão de um dos ministros do PSB — ou Geraldo Alckmin ou Márcio França –, e a escolha de Sílvio Costa Filho, do Republicanos para uma dessas pastas.

Esse, pelo menos, era o cenário previsto pelo Palácio do Planalto na noite desta terça-feira. Como mostrou o Radar, Lula deu a Alckmin, seu vice, a missão de resolver com o PSB, seu partido, o dilema da degola.

Alckmin tem feito um trabalho bem avaliado pelos empresários no Ministério do Desenvolvimento e não quer sair da pasta. França, por sua vez, poderia ocupar o novo ministério da Micro e Pequena Empresa, mas, segundo aliados, considera a demissão e a mudança uma humilhação política.

Como já tem o posto de vice, para o qual não pode ser demitido, Alckmin poderia aceitar o sacrifício em nome de preservar o cargo do colega de partido, que irá para a fila do desemprego, caso seja o escolhido para abrir espaço ao centrão.

Muitas conversas ocorreram nas últimas horas. A novela deve acabar nesta quarta. A conferir.