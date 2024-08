Lula deve conversar com Gustavo Petro após decisão sobre vitória de Maduro

No dia seguinte à decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, ligado ao regime de Nicolás Maduro, que ratificou nesta quinta-feira a reeleição do presidente no pleito de 28 de julho em meio a acusações de fraude, os chanceleres do Brasil, Mauro Vieira, e da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, conversaram diversas vezes por telefone nas primeiras horas desta sexta sobre a situação no país vizinho aos dois.

Após esse novo passo, os presidentes Lula e Gustavo Petro também deverão voltar a conversar sobre questão.

Nas últimas semanas, os governos brasileiro e colombiano, inicialmente acompanhados pelo México, vêm cobrando a divulgação dos dados desagregados da votação, o que foi negado pelo TSJ e pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil está em Manila, capital das Filipinas, e acordou às 4h da madrugada, no horário local, para participar de telefonemas com o chanceler colombiano e de outros cinco países que acompanham a situação de perto.

