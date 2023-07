Lula decide adiar lançamento do novo PAC para agosto, na volta do recesso

Inicialmente prometido para abril e depois anunciado como certo para julho, o lançamento do “novo PAC” agora ficou para agosto. O novo adiamento ocorreu por determinação de Lula, que está na Bélgica, e foi divulgado nesta segunda pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante a inauguração de uma escola de tempo integral na Bahia.

A escolha da nova data, que ainda não foi definida, se deu porque o presidente quer promover um “megaevento”, com a participação dos congressistas, que estão de “férias” até o fim do mês. A data prevista dentro do Planalto era o dia 27 — quinta-feira da semana que vem.

Há ainda a possibilidade de se esperar a votação na Câmara do novo texto do arcabouço fiscal aprovado em junho pelo Senado — que vai dar as dimensões definitivas do espaço que o governo terá para investimentos.

