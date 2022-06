Lula critica PEC dos combustíveis e dispara contra Bolsonaro: ‘fanfarrão’

O ex-presidente Lula (PT) criticou nesta quarta-feira a PEC dos combustíveis anunciada pelo governo federal e defendeu que a escalada da gasolina só será freada com a alteração da política de preços da Petrobras.

A proposta sinalizada por Paulo Guedes prevê a fixação de alíquota de 17% no ICMS — imposto estadual — sobre os combustíveis –, com o pagamento de compensação aos estados pela perda na arrecadação. Como contrapartida, os estados teriam de zerar a alíquota sobre o diesel e o gás de cozinha.

“O aumento da gasolina ao preço internacional não foi feito com uma votação no Congresso, foi uma canetada do Pedro Parente [ex-presidente da Petrobras]. Portanto, se para aumentar o preço do combustível e transformar o preço do combustível do Brasil ao preço internacional foi numa canetada, pra você tirar também pode ser uma canetada. Se o presidente tivesse coragem e se não fosse um fanfarrão, se não fosse embusteiro, ele já teria feito”, declarou Lula à Rádio Itatiaia Vale do Aço.

A atual política da estatal — chamada de Preço de Paridade de Importação — foi adotada a partir do governo Michel Temer, em 2016, quando Pedro Parente assumiu a presidência da companhia com o intuito de recuperar a petrolífera dos prejuízos acumulados a partir do uso da estratégia de preços da empresa para controlar a inflação, durante o governo de Dilma Rousseff.