Lula conversa com Maduro por telefone sobre eleição e negociação de dívida

O Planalto informou há pouco que o presidente Lula conversou por telefone nesta quarta-feira com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O processo eleitoral venezuelano e a renegociação da bilionária dívida do país vizinho com o Brasil foram alguns dos temas tratados pelos dois.

De acordo com o governo, Lula “reiterou o apoio brasileiro aos acordos de Barbados e ressaltou a importância de contar com ampla presença de observadores internacionais”, além de manifestar a expectativa de que as sanções em vigor contra a Venezuela possam ser levantadas, “de modo a contribuir para que o processo eleitoral possa seguir adiante em clima de confiança e entendimento”.

“Sobre o relacionamento bilateral, comentaram que muitos empresários brasileiros têm demonstrado interesse em voltar a investir e fazer comércio com a Venezuela. Lula lembrou que esse intercâmbio é especialmente importante para Roraima e Amazonas. Discutiram o início de tratativas para a celebração de Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos e a renegociação da dívida bilateral”, diz o comunicado sobre o telefonema.

Segundo o Ministério da Fazenda, o valor da dívida da Venezuela com o Brasil, referente a operações de financiamento às exportações de bens e serviços por empresas brasileiras, era de aproximadamente 1,3 bilhão de dólares até o início de julho do ano passado. Havia também uma dívida de 90 milhões de dólares que venceria até o final deste ano. Mas até setembro a mesa de negociações entre os dois países não havia concluído a reprogramação do pagamento, que foi suspenso por anos.

Ainda de acordo com o governo, Lula agradeceu o apoio da Venezuela à eleição da ministra Sonia Guajajara à presidência do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe, o Filac, e expressou o interesse de fortalecer a colaboração entre os dois países na proteção dos Yanomami na fronteira comum entre os dois países.