A provocação de um aliado de Lula a quem comparar o petista a Biden

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante dos sinais de que a oposição deverá usar a desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição, anunciada há uma semana, contra o quase octogenário Lula em 2026, um auxiliar do petista no Palácio do Planalto lança um desafio:

“Quero ver se eles têm pique de acompanhar uma agenda dele”.

Biden, que insistia em disputar as eleições novamente contra Donald Trump, tem 81 anos, mesma idade que o brasileiro, hoje com 78, terá ao fim da próxima disputa eleitoral, daqui a dois anos e três meses.