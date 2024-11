Lula avalia mudar comando de ministérios chefiados por petistas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Até o fim do ano, o presidente Lula avalia realizar mudanças pontuais em seu ministério. A discussão em curso no Planalto, segundo um interlocutor palaciano, envolve dois ministérios do PT.

As trocas, se ocorrerem — porque Lula muda de ideia sobre o tema constantemente –, seriam nas posições de Márcio Macêdo, na Secretaria-Geral da Presidência, e no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias.

Segundo uma fonte ouvida pelo Radar, a ideia seria abrir espaços para outros petistas como Gleisi Hoffmann e Edinho Silva. A conferir.