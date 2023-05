Luiz Marinho assina pacto contra trabalho escravo no RS

O ministro Luiz Marinho vai ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira para assinar um pacto por boas práticas trabalhistas em lavouras de uva e na produção de vinhos no Estado. Mais de 200 trabalhadores foram resgatados de condições insalubres na Serra Gaúcha, em fevereiro.

Em março deste ano, o Ministério do Trabalho havia indicado ao procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, que participaria das iniciativas por trabalho digno. Em março, o governo do Rio Grande do Sul e o MPT assinaram um acordo.