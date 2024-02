Lira recebe Lewandowski na Câmara nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, vai até o gabinete da presidência da Câmara conversar com Arthur Lira às 17h desta terça-feira. O encontro ocorre no dia seguinte ao ato de abertura do Legislativo, em que Lira fez um discurso cheio de recados ao governo federal, em especial, ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Com apetite por uma fatia maior do Orçamento em emendas parlamentares, o presidente da Câmara falou sobre o descumprimento de acordos entre o Executivo e o Legislativo e que os deputados não foram eleitos para serem “carimbadores”.

“O Orçamento é de todos e para todos os brasileiros e brasileiras: não é nem pode ser de autoria exclusiva do poder Executivo e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar de seu preparo, não duvido, não foi eleita para escolher as prioridades da nação. E não gasta sola de sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares”, disse Lira na segunda-feira.

Na semana passada, o parlamentar não foi à cerimônia de posse de Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele ficou em Alagoas tratando com lideranças locais sobre as eleições de outubro.