Líderes evangélicos criticam governo Lula por discurso sobre Israel

Líderes evangélicos realizaram, neste domingo, uma manifestação pró-Israel na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O objetivo dos organizadores foi lembrar os ataques terroristas do Hamas, ocorrido em 7 de outubro do ano passado.

Um dos participantes do ato, o bispo Robson Rodovalho, fundador da igreja Sara Nossa Terra e presidente do Conselho Nacional dos Conselhos de Pastores do Brasil, criticou o governo Lula e sua política externa em relação a Israel.

“É preciso mostrar ao mundo que, no Brasil, há quem discorde dessa selvageria. A política externa brasileira tem passado a mensagem errada para a comunidade internacional”, diz o bispo.