Líder do MST integra delegação de Lula na China

No mesmo dia que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil acionar o STF para pedir uma decisão liminar que barre invasões de propriedades rurais em todo o país, como as prometidas na semana passada pelo MST, o líder do Movimento Sem Terra, João Pedro Stédile, chegou à China como integrante da delegação de Lula.

Na manhã desta quinta, em Xangai, o presidente discursou na cerimônia de posse de Dilma Rousseff no comando do banco dos Brics e fez questão de cumprimentar Stédile e sindicalistas que integraram a comitiva brasileira.

“Quero cumprimentar os companheiros dirigentes sindicais que vieram comigo nessa delegação. O Moisés Selerges, presidente do Sindicato [dos Metalúrgicos] de São Bernardo do Campo, Miguel Torres, presidente da Força Sindical e [do Sindicato] dos Metalúrgicos de São Paulo, companheiro Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, o companheiro Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT, e o João Pedro Stédile, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra”, declarou Lula.

Procurada pelo Radar nesta quinta para informar se foi o governo que custeou a viagem dos “companheiros”, a Secom ignorou o questionamento até o momento.