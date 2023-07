Líder da oposição no Senado é internado em hospital no Rio Grande do Norte

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), está internado no Hospital Rio Grande, em Natal. O parlamentar trata de uma erisipela — infecção na pele, contraída em decorrência de uma picada de mosquito em uma agenda no interior do Rio Grande do Norte.

O senador deu entrada no hospital na sexta-feira e recebeu antibióticos por via intravenosa até domingo. Na segunda-feira, Marinho foi liberado para o evento no qual tomou posse como presidente do PL do Rio Grande do Norte, mas voltou ao hospital na segunda-feira.

Até o fim de semana, o parlamentar pretende estar em condições de retomar as atividades em Brasília.