Líder da bancada ruralista critica ‘tapinha nas costas’ de Lula ao agro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion (PP-PR) voltou a criticar o governo Lula (PT).

“Só tapinha nas costas e sorrisos de vez em quando não resolvem o problema do agro”, afirmou ao EsferaCast, videocast do grupo empresarial Esfera Brasil, que vai ao ar nesta quarta-feira, no YouTube.

Lupion ainda afirmou que o agro “é o que faz o PIB do Brasil ser positivo”, mas que o impacto no Produto Interno Bruto não deve ser repetido neste ano, após queda de quase 20% na safra.

O parlamentar também reclamou da baixa do preço das commodities, disse que o custo de produção é alto e se queixou do Proagro e da defasagem no seguro rural.

Continua após a publicidade

Neste domingo, 28, durante a abertura da Agrishow, o governo Lula fez um aceno ao agronegócio, com o lançamento da linha de crédito para produtores endividados, mas o setor ainda é muito próximo à oposição.

Exemplo disso é o desfile do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ronaldo Caiado (União Brasil) em um carro aberto pelas ruas de Ribeirão Preto nesta segunda-feira, durante a maior feira do agro no país.