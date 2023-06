Libra espera migrações com fim de exclusividade de clubes com Liga Forte

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Libra espera adesões de novos clubes depois que uma cláusula de exclusividade da Liga Forte Futebol (LFF) com o fundo americano Serengeti Asset Management e a gestora brasileira Life Capital Partners (LCP) expirar, em 6 de julho.

Segundo uma fonte a par das negociações, o Mubadala Capital, fundo dos Emirados Árabes Unidos que busca um acordo com a Libra, tem sido procurado por clubes da LFF insatisfeitos por ainda não terem recebido um bônus de assinatura de contrato de 375 milhões de reais.

Para evitar uma debandada, a XP, que assessora a venda da Liga Forte Futebol para Serengeti e Life Capital Partners, acenou com um adiantamento a esse grupo de clubes, sem, contudo, apresentar as condições para o desembolso.

O Radar apurou que haveria interesse da XP de negociar um embarque no negócio do Mubadala com a Libra e levar junto Serengeti e LCP, mas os termos propostos foram rejeitados pelo fundo emiradense.

Enquanto torce para a cláusula de exclusividade que amarra os clubes da LFF expirar sem um acordo com os investidores do outro grupo, a Libra tenta resolver suas próprias cisões internas.

Isso significaria fazer embarcarem novamente em seus planos Botafogo, Cruzeiro e Vasco – os três clubes que não assinaram o memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) com o Mubadala.

A tarefa será difícil. No último sábado, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, anunciou em entrevista ao site GE que deixaria a Libra para negociar os direitos comerciais do clube de forma independente.