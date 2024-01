Leia a íntegra da decisão de Moraes para a PF investigar Carlos Bolsonaro

A operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta segunda-feira, que vasculhou endereços do vereador do Rio Carlos Bolsonaro, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A decisão permite a busca em endereços (residencial e profissional) do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e determina a apreensão de computadores e celulares, bem como, o acesso aos conteúdos contidos nos dispositivos eletrônicos.

A investigação apura a utilização do programa First Mile pela Agência Brasileira de Inteligência, sob a suspeita de ter sido usado para monitorar adversários do clã Bolsonaro, como uma espécie de “Abin paralela”. O sistema é capaz de monitorar celulares sem a necessidade de informar às operadoras de telefonia.

