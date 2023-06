Kajuru e promessas de ministros aproximam Ronaldo Caiado do governo Lula

Aliado de Bolsonaro, o governador Ronaldo Caiado tem se aproximado do governo Lula com a ponte feita pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) com ministros e as promessas de investimentos em Goiás.

Nas últimas semanas, em reuniões intermediadas por Kajuru, que é vice-líder do governo no Senado, a dupla negociou a construção de 13.000 casas populares, treze aeroportos e nove estradas no Estado.

Caiado ficou “encantado” com os ministros Jader Filho (Cidades), Márcio França (Portos e Aeroportos) e Renan Filho (Transportes) – autores das promessas – , segundo Kajuru.

Apesar da polarização nas eleições de 2022 e do quanto ela transborda para o início do mandato de Lula, o governador goiano tem uma postura “pacífica” em relação ao Executivo federal.

O senador disse que já prepara até um encontro de Caiado com o próprio presidente.