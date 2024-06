Justiça Federal destina quase R$ 56 milhões ao Rio Grande do Sul

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Justiça Federal já destinou quase 56 milhões de reais para o auxílio às vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. O dinheiro vem de penas pecuniárias aplicadas por todos os Tribunais Regionais Federais do país.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fez uma recomendação para que as varas de execução penal repassem recursos para socorrer as vítimas das chuvas e enchentes.

Ao todo, foram 55,8 milhões de reais enviados pelos tribunais. Veja, abaixo, quanto cada corte repassou: