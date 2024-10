Justiça Eleitoral investiga 70 candidatos de SP por elo com o crime

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do TRE de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes revelou, nesta terça, que a Justiça Eleitoral paulista investiga 70 candidatos registrados no estado por possível envolvimento com facções criminosas.

“Temos uma relação de candidatos formulada por órgãos de inteligência das polícias, como nomes de possíveis envolvidos com o crime organizado. No Estado de São Paulo, são 70 suspeitos. Agora, vamos ver se a suspeita se transforma em realidade”, disse Fernandes, durante entrevista ao Ponto de Vista, programa comandado por Marcela Rahal em VEJA.

O desembargador diz que a Justiça Eleitoral tem poucas ferramentas para impedir que bandidos disputem as eleições a mando de facções criminosas, mas pode cassar o registro, quando as investigações comprovarem esse elo criminoso. Fernandes defende que os partidos sejam responsabilizados por aceitar criminosos em suas siglas.

“Os partidos devem ser responsabilizados. Temos muitos partidos que infelizmente servem para alugar legendas. Partidos de pequena expressão não deveriam existir”, disse o desembargador. “Acho que o partido deve ser responsabilizado pelos candidatos ligados ao crime organizado”, seguiu o desembargador.