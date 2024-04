Justiça Eleitoral do Paraná retoma julgamento de Moro

O TRE do Paraná vai retomar, nesta segunda, o julgamento das ações do PL e do PT que pedem a cassação do mandato de Sergio Moro.

Até o momento, o placar está empatado em 1 a 1. Na semana passada, o desembargador José Rodrigo Sade abriu divergência do relator Luciano Carrasco Falavinha e votou a favor da cassação de Moro.

O julgamento volta com o voto da desembargadora Claudia Cristina Cristofani, que pediu vista na última sessão.