Justiça do DF derruba o presidente do Pros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A Justiça do DF decidiu há pouco destituir o presidente e fundador do Pros, Eurípedes Junior, e reconhecer Marcus Vinícius de Holanda como o dirigente do partido.

A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, por unanimidade, pelos desembargadores da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

No sábado, VEJA revelou que Marcus Vinícius registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Planaltina (GO) contra Eurípedes Junior, que teria sumido com itens da legenda avaliados em 50 milhões de reais.