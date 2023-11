Juiz mantém Eataly e inclui Subway em pedido de recuperação do SouthRock

O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo, rejeitou a desistência do Eataly de integrar o pedido de recuperação judicial do SouthRock e, por demanda de vários credores do grupo, incluiu o Subway no processo.

Dono no Brasil de outras marcas de alimentação, como Starbucks e TGI Fridays, o SouthRock opera com base em uma “interdependência gerencial e financeira” de suas empresas, segundo o magistrado, impondo-se assim a inclusão de Subway e Eataly no processo, “sob pena de verdadeira assimetria exacerbada na relação credor-devedor”.

“Constata-se ampla dependência econômica entre os diferentes núcleos de negócio explorados pelo Grupo SouthRock, com transações entre partes relacionadas que substancialmente configuram a confusão patrimonial entre as empresas do grupo, inclusive com relação aos Núcleos Subway e Eataly”, diz trecho do laudo encomendado pela Justiça paulista para avaliar a viabilidade da recuperação.

Para Gabriel de Britto Silva, advogado especializado em direito empresarial, o grupo estava fazendo um “desmembramento intencional delas” das empresas lucrativas, de forma extrajudicial. “A parte boa do grupo era negociada e a parte ruim seguia para recuperação ou eventual falência”, afirmou. “A decisão é acertada.”