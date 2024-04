José Dirceu está (quase) livre para voar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

José Dirceu recorreu ao STF, no início do ano, para sepultar as ações da Lava-Jato contra ele. O petista invocou a suspeição de Sergio Moro.

O caso está com o decano da Corte, Gilmar Mendes, que encaminhou o pleito do petista para avaliação e parecer da PGR.

Na sequência, pela lógica das decisões do decano — que foi vital na decisão de suspeição de Moro –, o petista deve ter seu pleito aceito pelo Supremo.

Não é sem razão que Dirceu já até ensaiou lançar sua candidatura a deputado federal, voltou a dar entrevistas e até discursou na tribuna do Senado.

Só falta receber de volta os milhões de reais recebidos por supostas “consultorias” dadas a empreiteiras do petrolão a partir da famosa “JD Assessoria e Consultoria“.