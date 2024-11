Jader Filho anuncia investimentos em ações de coleta de resíduos no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou, neste fim de semana, no G20 Social, novos investimentos do governo no PAC dos Resíduos Sólidos.

A pasta recebeu 656 propostas e selecionou 81 projetos para beneficiar ou coletar resíduos orgânicos e secos em diferentes regiões do país. O investimento estimado é de 686,7 milhões de reais.

Além de 460 municípios, cerca de 60 cooperativas e associações de catadoras e catadores e seu trabalho serão beneficiados com este trabalho de reciclagem. Filho espera que as ações gerem cerca de 33.000 empregos diretos, indiretos e induzidos.