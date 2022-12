Início das férias de verão impulsiona contratações nas viações de SP

Com a estimativa de carregar mais de 12 milhões de passageiros no fim de 2022 e começo de 2023, as 71 viações associadas ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de São Paulo ampliaram o quadro funcional em 5%. Ao considerar apenas os motoristas profissionais, o aumento sobe para 10%.

O presidente do sindicato, Gentil Zenovello, prevê que o número de viagens neste verão vai superar 2019, no período pré-pandemia. A expectativa é um movimento 8% maior do que há três anos.