Prêmio para projetos de cidades inteligentes no Brasil abre inscrições

A empresa brasileira iCities acaba de anunciar a abertura das inscrições para a segunda edição do Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, iniciativa para reconhecer projetos que promovem cidades inteligentes no país. O prêmio será entregue durante a exposição na capital paranaense, que acontecerá de 25 a 27 de março do ano que vem.

Podem se inscrever pelo site da premiação, até 11 de dezembro, organizações públicas ou não governamentais, empresas, startups e empreendedores, centros de inovação e pesquisa, além de consórcios público-privados que tenham projetos implantados ou em desenvolvimento em cidades brasileiras —destinados a tornar os espaços urbanos lugares melhores de se viver para todos.

São cinco categorias: Cidade Inteligente; Cidade Sustentável; Equidade Social; Mobilidade Urbana; Transformação e Inovação Digital.

Na primeira edição do prêmio, realizada em março deste ano, mais de 300 projetos de todas as regiões do Brasil foram inscritos. Recife venceu na categoria Cidade Inteligente com o projeto E.I.T.A!Recife, que contou com inovação aberta para superar desafios como redução do absenteísmo em consultas e exames. Na categoria Cidade Sustentável, a vencedora foi a cidade de Santarém (PA), com o projeto Quintal Florestal Sustentável, cujo objetivo se concentra em integrar o conhecimento ancestral sobre plantas medicinais com a arborização urbana, além de expandir a plantação de árvores nas comunidades.

“Na primeira edição do prêmio tivemos projetos de altíssimo nível e esperamos para 2025 reconhecer novas iniciativas que estão transformando a gestão pública e impulsionando o desenvolvimento no Brasil, melhorando assim a vida das pessoas. Esse é nosso propósito”, comenta Beto Marcelino, sócio-fundador do iCities.