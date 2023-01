Ibaneis diz à PF que Exército impediu retirada de acampamento golpista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, prestou depoimento à Polícia Federal nesta sexta. Ele afirmou que houve uma movimentação para desmobilização do acampamento bolsonarista à frente do Quartel General, porém os militares teriam reagido.

“Não conseguiram terminar todo o trabalho de retirada em razão da oposição das autoridades militares”, disse. “A equipe de transição tinha conhecimento da oposição do Exército à retirada dos acampamentos”, seguiu.

Ibaneis afirmou ainda que o ministro Flávio Dino entrou em contato na noite de sexta-feira 6, porém a mensagem só foi visualizada na véspera das invasões. Ainda na manhã de sábado, o governador afastado teria entrado em contato com o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que havia acabado de chegar aos Estados Unidos.

Em seguida, o governador entrou em contato com Fernando de Sousa Oliveira, que substituiu Torres nas atribuições da secretaria. À PF, Ibaneis disse ter sido tranquilizado por Fernando. O interino afirmou que os manifestantes estavam chegando ao QG de forma pacífica. Ele teria repetido o relato de tranquilidade na manhã de domingo.

Advogado de Ibaneis, Cleber Lopes espera o fim do período de intervenção federal na segurança pública do DF o mais breve possível. A defesa acredita que o desfecho “mais lógico” seja o imediato retorno do governador ao cargo para o qual foi eleito.

“Com este depoimento e os documentos que apresentamos, espero que seja afastada essa ideia de que o governador tem qualquer envolvimento”, disse o advogado ao Radar.

Leia o depoimento na íntegra:

