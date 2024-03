Hospital quer rastrear câncer de mama de 3 milhões de mulheres até 2029

Uma parceria do Hospital de Amor, instituição filantrópica com sede em Barretos (SP) e dezenas de unidades no país, e a empresa de tecnologia Siemens Healthineers firmaram uma parceria para ampliar o acesso ao diagnóstico de câncer de mama.

O objetivo é que o rastreio do câncer de mama chegue a três milhões de mulheres entre os 40 e os 69 anos, até 2029. A iniciativa deve beneficiar as grandes cidades, mas também visa alcançar as regiões mais remotas que carecem desse rastreamento.

A Siemens Healthineers vai reforçar a rede da HA com equipamentos, como mamógrafos e ultrassonografias, que vai dispôr da experiência, estrutura e profissionais para atingir a meta. O aumento do acesso aos exames inicia em março e pode ser replicado em outros países da América Latina.