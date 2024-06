Homenagem a Campos Neto deve reunir Tarcísio e Ciro Nogueira na Alesp

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, receberá nesta segunda-feira um colar de Honra ao Mérito Legislativo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A homenagem é um requerimento do deputado Tomás Abduch (Republicanos).

Segundo o parlamentar, a solenidade é um agradecimento a Campos Neto pelo serviço prestado no Banco Central. O evento terá a presença do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes, além do senador Ciro Nogueira. O ex-presidente Michel Temer também foi convidado e disse que fará o possível para estar presente.

Após a cerimônia, Tarcísio vai oferecer um jantar a Campos Neto e convidados à homenagem. Parlamentares e integrantes do mercado financeiro devem se reunir na confraternização no Palácio dos Bandeirantes.