Haddad se reúne com Lula e Lira por PEC da Transição

O dia começou cedo para o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele deve se reunir em instantes com Lula no hotel em que ambos estão hospedados em Brasília. Na sequência, irá até a residência do presidente da Câmara, Arthur Lira, com quem já conversou nesta segunda. Expoente do Centrão, o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, também participou deste bate-papo.

O tema, obviamente, é a PEC da Transição, que deve ser votada ao longo do dia pelos deputados, mas ainda enfrenta resistência na Casa.

Na noite desta segunda, Haddad disse que a articulação para construir uma maioria de votos (são necessários pelo menos 308) deveria varar a madrugada. Nesta terça, ele prometeu explicar os conceitos por trás da PEC aos líderes partidários e apontar a destinação dos recursos do chamado “orçamento secreto”, declarado inconstitucional pelo STF.

Mesmo após a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, de que o Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos em 2023, Haddad defendeu que a aprovação da PEC é “importante para o país apostar na boa politica, na negociação, na institucionalidade”.