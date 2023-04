Haddad promete texto do arcabouço fiscal no Congresso até dia 15

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu nesta segunda-feira que vai encaminhar o texto do arcabouço fiscal para a análise do Congresso até semana que vem. Ele disse que técnicos da área econômica estão debruçadas na finalização da matéria desde a sexta-feira passada.

“As equipes estão por conta disso desde sexta-feira, trabalharam no fim de semana. Como não tem sessão no Congresso vão aproveitar esses dias para calibrar, mas certamente, antes do dia 15 estará no Congresso Nacional”, disse o ministro a jornalistas.

Haddad não descartou a possibilidade de entregar a proposta ao Legislativo antes da Páscoa.

“Eu vou estar aqui, o Rui (Costa) vai estar aqui, a Simone (Tebet) vai estar aqui. Se ficar pronto antes, mandamos até quarta”.

Na quinta-feira passada, a proposta da âncora fiscal foi apresentada ao público. Antes, Haddad conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

A regra limita os gastos públicos conforme o crescimento das receitas e define gatilhos para ajustar o modelo.