Hacker confirma na CPMI que orientou relatório de militares sobre urnas

Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, Walter Delgatti detalhou os encontros com o Ministério da Defesa e as ligações com as Forças Armadas. Ele afirmou que foi o grande responsável pelo relatório dos militares de fiscalização e teste de integridade das urnas eletrônicas.

“Foi eu quem fiz ele. Tudo que consta dele foi orientado por mim”, diz Delgatti aos parlamentares, confirmando publicamente o que já havia dito de forma reservada à Polícia Federal, em julho.

Em novembro do ano passado, um relatório das Forças Armadas “não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas”, conforme nota assinada pelo Ministério da Defesa, à época chefiado pelo general Paulo Sérgio Oliveira. As informações teriam sido produto de um trabalho “da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação”.

