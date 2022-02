Grupo de Roberto Jefferson retoma o poder no PTB

O grupo político de Roberto Jefferson conseguiu retomar o poder no PTB nesta sexta-feira, depois que o deputado Marcus Vinícius Ferreira foi eleito para a presidência do partido, em votação convocada pela Executiva Nacional da legenda.

Marcus Vinícius é um deputado estadual do Rio também conhecido como Neskau. Há mais de 25 anos no PTB, ele já foi casado com uma das filhas de Roberto Jefferson e é pai de uma parte dos netos do político.

No gabinete de Neskau na Assembleia legislativa do Rio tem uma foto impressa em tamanho real do seu chefe e ex-sogro. Ela fica bem em frente à mesa do deputado, como que encarando o parlamentar.

A votação que escolheu o deputado ocorreu depois de um racha no partido. Conforme o Radar vem mostrando desde a semana passada, áudios vazados da então presidente Graciela Nienov levaram ao rompimento do cacique com a dirigente, que ascendeu ao poder justamente durante a prisão de Jefferson determinada por Alexandre de Moraes, do STF.

Ao saber que a nova dirigente fazia críticas ao seu grupo político, Jefferson mobilizou o PTB para apear Graciela do cargo, que caiu atirando e chegou a acionar o STF para se manter no poder.

No meio do turbilhão, a Executiva Nacional convocou uma reunião extraordinária para votar a nova diretoria nesta terça. O encontro teve a presença de 172 membros de diretório, quórum, segundo o partido, suficiente para a votação de mudança de comando.