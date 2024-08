Governo quer tirar das redes posts sobre Celso Amorim e Maduro

A pedido da Secom do Palácio do Planalto, a AGU notificou nesta terça-feira as redes sociais X, Instagram e Facebook para que removam de suas plataformas “conteúdos inverídicos” em que o ex-chanceler Celso Amorim aparece ao lado do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em “suposta cena de confraternização e afetuosidade”. Amorim hoje é chefe da assessoria especial de Lula e foi enviado por ele a Caracas para acompanhar as questionadas eleições do último dia 28 de junho.

Segundo o órgão, após a apresentação da notificação extrajudicial, o X rotulou as postagens como “mídias manipuladas”.

A AGU informou que os conteúdos sugerem que o encontro teria ocorrido no contexto das discussões a respeito das eleições. “O pedido de remoção fundamentou-se na gravidade da conduta, já que tem o efeito de confundir a população sobre a posição do Estado brasileiro a respeito das eleições venezuelanas. Caso não seja acatado o pedido, a AGU requereu que os vídeos sejam marcados com informação de que foram gerados por inteligência artificial”, informou a Advocacia-Geral da União.

As notificações foram apresentadas pela Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que classificou os posts como desinformação, por “manipular fatos que não condizem com a realidade, possivelmente com auxílio de inteligência artificial”. A PNDD afirmou que o cumprimento de Amorim e Maduro, “que serviu como base para a manipulação da mídia, ocorreu em outro contexto, quando da realização da missão de observação do Brasil no processo de votação no país vizinho”.

Em nota, a AGU lembrou do posicionamento do Brasil sobre as eleições na Venezuela, citando a nota conjunta assinada com a Colômbia e com o México, em que os três países fizeram “um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedida e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação”.