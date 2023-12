Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo Lula recebeu um alerta de tsunami político: se não empenhar as verbas prometidas ao longo do ano a parlamentares até 18 de dezembro, verá o caos.

Na prática, isso significaria que os vetos de Lula e as votações da reforma tributária, da MP das subvenções e do Orçamento de 2024 subiriam no telhado.