Governo Lula garante US$ 200 milhões para Tarcísio expandir metrô em SP

A União entrou como garantidora em dois financiamentos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para o governo de São Paulo. Um dos documentos garante um empréstimo de até 100 milhões de dólares para expansão da Linha 4- Amarela. O outro garante o crédito, no mesmo valor, para obras nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do metrô.

Os empréstimos do BIRD podem ser diferentes aos valores assegurados pelo governo federal. A Comissão de Financiamentos Externos garante, porém, apenas os 200 milhões de dólares, somando as duas operações. Se o pedido de crédito for inferior, já está assegurado. Caso seja superior, apenas uma parte será garantida — o que, em algumas vezes, pode inviabilizar o contrato.

As garantias para os dois contratos (cada um de 100 milhões de dólares) foram publicados no Diário Oficial da União de terça-feira, um dia após Tarcísio de Freitas publicar nas redes sociais uma indireta para Lula sobre o financiamento de obras na Linha 5- Lilás do metrô.

No caso do financiamento para a extensão da linha 4-Amarela está prevista uma contrapartida de 20% do total do projeto. Todas as linhas em questão são Parcerias Público Privadas.