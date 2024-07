De Londres, Tarcísio responde alfinetada de Lula em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em Londres para conversas com potenciais investidores, o governador Tarcísio de Freitas foi às redes sociais para publicar uma indireta ao presidente Lula, em resposta à fala do petista em São Paulo neste fim de semana.

“Almoçando com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a Linha 5 do metrô até o Jardim Ângela já está assinado”, escreveu Tarcísio nas redes sociais, como a legenda de uma foto que aparece comendo hambúrguer.

Lula anunciou a obra de extensão da Linha 5-Lilás do metrô até Jardim Ângela, na Zona Sul da capital paulista. O presidente, porém, não assinou o contrato de financiamento da obra.

“Íamos assinar o contrato da estação do metrô para chegar aqui, mas o prefeito que nos deu o terreno (Nunes) não veio e o governador (Tarcísio) também não. Então a Caixa Econômica Federal e o ministro das Cidades (Jader Filho) decidiram não assinar. Para nós, quando a gente quer fazer investimento, quando a gente quer fazer entrega, a gente não se preocupa com o partido”, disse Lula em agenda ao lado de Guilherme Boulos no sábado.

O contrato aditivo para a extensão da linha do metrô foi assinado, em 21 de junho, por Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes e a concessionária CCR. De olho nas eleições, a ocasião foi usada para confirmar o coronel Ricardo Mello Araújo como vice do atual prefeito na tentativa de reeleição em outubro.

O governador afirmou, em entrevista ao Uol, que pediu empréstimo do BNDES para a obra, mas caso as negociações não avancem fará a extensão com recursos próprios.

Não é a primeira vez que o governo Lula e Tarcísio brigam pela “paternidade” de investimentos. Em março, o governador e o vice-presidente Geraldo Alckmin disputaram a responsabilidade por um aporte da Toyota em São Paulo. Em janeiro, o foco da discussão foi o túnel Santos-Guarujá.