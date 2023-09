Governo Lula flerta com apagão no Cade

Nesta semana, dois conselheiros do Cade terminaram seus mandatos no órgão. No próximo dia 11, outro conselheiro vai deixar o conselho pelo mesmo motivo. Em novembro, será a vez do quarto conselheiro concluir o mandato.

Sem os quatro integrantes, o colegiado sofrerá um apagão. Não haverá quórum para analisar matérias — são seis integrantes mais o presidente.

O governo poderia indicar ao Senado os novos nomes, mas até hoje não demonstrou muita preocupação com isso. O Cade está subordinado ao Ministério da Justiça de Flávio Dino.