Governo Lula escolheu apoiar inimigos na eleição da Câmara, diz Otto Filho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA) afirmou que o governo Lula e o PT escolheram ficar ao lado dos “inimigos” ao embarcar no apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara.

O movimento inviabilizou a candidatura do líder do PSD, Antonio Brito (BA), que anunciou nesta quarta sua saída da disputa em nome de um acordo com o preferido de Arthur Lira (PP-AL) para a própria sucessão.

“O maior prejudicado com a forma como ficou definida a eleição na Câmara é o governo Lula, que poderia apoiar os amigos que estiveram com o PT durante o governo Bolsonaro e nas eleições de 2022 e escolheu apoiar os inimigos que certamente estarão na oposição em 2026”, declarou Otto Filho.