Governo Lula adia exigência de visto para EUA, Canadá e Austrália

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula prorrogou, nesta quinta-feira, o prazo para a retomada da exigência de visto para a entrada de viajantes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália no Brasil.

Antes marcada para o próximo dia 10 de janeiro, quarta-feira da semana que vem, agora a medida entrará em vigor a partir de 10 de abril deste ano.

O decreto com a mudança na data foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O ato que revogou a isenção concedida em 2019, pelo então presidente Jair Bolsonaro, foi editado em maio do ano passado.

A iniciativa de Bolsonaro também beneficiava turistas do Japão, mas o governo brasileiro fechou um acordo com o japonês para isentar vistos para os cidadãos dos dois países em viagens de até 90 dias.