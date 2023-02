Governo instala antenas de internet em terras Yanomami

O governo instalou nesta quinta-feira antenas móveis de internet banda larga via satélite nas terras Yanomami, em Roraima. No total, 17 equipamentos serão enviados em caráter emergencial para a região por meio de uma parceria com a Telebras. O governo discute uma forma de, ainda neste ano, conectar a terra indígena de forma permanente.

A entrega de parte dos equipamentos foi acompanhada nesta quinta pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O objetivo é o de que a conexão seja usada em apoio ao trabalho de atendimento médico prestado na região pelo SUS. A visita é parte do esforço do governo para estancar a crise sanitária no território.

Nove pessoas da Força Nacional do SUS que estão na reserva receberam treinamento para operar as antenas. A taxa de transmissão oferecida pelo equipamento é de download de 20 Mbps e de upload de 2 Mbps. O aparelho, que tem uma bateria com autonomia de oito horas fora da alimentação de energia, permite conexões de celulares e computadores via Wi-Fi.

“Estamos aqui hoje para fazer a ligação de um serviço de conectividade através do programa Wi-Fi Brasil. Já temos outros vários equipamentos aqui em Boa Vista que serão distribuídos aos demais polos-base, levando conectividade, comunicação para essas áreas para que dê suporte a todas as equipes humanitárias da força nacional de saúde”, disse o ministro Juscelino Filho.