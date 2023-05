Governo gastou R$ 850 mil em hospedagem para Lula passar um dia em Madri

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Para que Lula e Janja passassem pouco mais de um dia em Madri, no mês passado, os gastos com hospedagem da comitiva brasileira na capital espanhola somaram aproximadamente 850.000 reais.

Foram exatos 171.456,31 dólares, de acordo com a resposta do Itamaraty a um pedido via Lei de Acesso à Informação feito pelo Radar.

Segundo sua agenda oficial, o presidente chegou a Madri às 13h30 do dia 25 de abril e deixou a cidade às 16h15 do dia seguinte.

Nas 26 horas e 45 minutos que ficou na Espanha, ele participou de encontros com centrais sindicais e empresários espanhóis e se reuniu com o primeiro-ministro Pedro Sánchez e com o rei da Espanha, Felipe VI.

Os gastos com a viagem ainda incluíram cerca de 275.000 reais com escritórios de apoio (43.357,86 dólares), material de escritório (4.614,01 dólares) e serviço de catering (7.400,17 dólares).