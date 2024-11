Governo erra ao informar valor de contrato de empreiteira

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostrou, com base em dados oficiais do governo Lula, que a Construtora Otima Ltda tinha 8,9 bilhões de reais em contratos com a gestão petista para manutenção de estradas. A informação divulgada pelo governo no Portal da Transparência, plataforma de referência para gastos oficiais e controle de contas, estava inflada em mais de 8 bilhões de reais.

A empreiteira fechou um pacote de obras com a Superintendência Regional do Dnit no estado que soma, na verdade 79 milhões de reais. O próprio órgão confirma a informação da empresa.

A Otima atua em serviços de engenharia para manutenção — conservação e reparação — nas rodovias BR-343 e BR-226, nos trechos que cortam o Piauí.

Veja a nota da empreiteira:

“A superintendência do DNIT no Estado do Piauí realizou, em 2023, licitação, na modalidade pregão eletrônico, a fim de contratar empresa para realizar as obras de conservação/recuperação nas rodovias BR-343/PI / BR-226/PI (Trecho: Campo Maior, Altos-Coivaras), totalizando extensão de 113,30 km.

O preço orçado pelo órgão para a obra foi de cerca de R$ 89 milhões. A Construtora Ótima sagrou-se vencedora do pregão em razão do menor preço oferecido, R$ 79 milhões. Ocorre que, por um aparente erro de digitação, o Portal da Transparência do Governo Federal informou que referida obra teria sido orçada no valor de R$ 8,9 bilhões, o que é obviamente um absurdo.

Em razão da publicação da nota pela revista Veja, a Construtora Ótima entrou em contato com os órgãos federais responsáveis e solicitou a correção da informação no sistema, o que deve se dar a qualquer momento”.

Continua após a publicidade